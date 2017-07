Se billedserie Sådan ender den offentlige sti mellem Kystvej 36 og 38 i Liseleje. Store sten spærrer vejen til stranden. Fotos: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kystsikring har spærret strandadgang i to år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kystsikring har spærret strandadgang i to år

Halsnæs - 22. juli 2017 kl. 06:30 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I to år har beboere i Liseleje ventet på en løsning, så de kan komme ad den kommunale, offentlige sti fra Kystvej til stranden. Strandadgangen er spærret af store sten som led i kystsikring, udført af de private grundejere i første række.

At komme fra stien mellem Kystvej 36 og 38 og ned på stranden kræver særlig balancekunst over de store sten, og det har ifølge brugerne af strandadgangen medført flere faldulykker.

For to år siden, da Frederiksborg Amts Avis første gang skrev om sagen, håbede man på en delvis løsning ved at lægge sand over stenene, men det sand forsvandt igen på en eftermiddag, som Frits Thaulow, formand for Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelseslag, konstaterer.

Der har siden været holdt en række møder om sagen både med Halsnæs Kommune ved borgmester Steen Hasselriis (V), Kystdirektoratet og Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelseslag. Uden at der er fundet en løsning, og brugerne af strandstien må konstatere, at det heller ikke bliver denne sommer, at strandadgangen åbnes.

- Vi forhandler med Kystdirektoratet om en samlet løsning for at få lovliggjort de ting, der er foretaget samtidig med, at der fyldes sand på og man prøver at sikre adgangen til stranden efterfølgende, siger Frits Thaulow, formand for Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelseslag.

Lige nu holder Kystdirektoratet ferie, men håbet er at nå en aftale i efteråret.

Kystbeskyttelseslaget håber - i venten på den langsigtede kystsikring i det fælles projekt for Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner - på at få en dispensation fra Kystdirektoratet for den sikring, der er udført af de private grunde, samtidig med at der tilføres sand, som bliver på stranden.

Hvordan strandadgangen kan sikres, er endnu ikke til at sige.

- Men det kan ikke gøres egnet for gangbesværede og rollatorer, slår Frits Thaulow fast.

I dag kan man komme til stranden fra stien, hvis man benytter en privat betonmur og den private trappe til venstre for stien. Mindre mindre man tør kaste sig ud i den akrobatiske øvelse, det er at forcere de store kampesten.