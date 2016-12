Frederiksborg Amts Avis var på besøg hos Kurt i 2008. Her holdt han julefest for 12. gang. Nu er han klar til jubilæums-julefest. Foto: Allan Nørregaard

Kurt åbner døren til 20. fælles julefest

Når Kurt Christensen i aftenen får over 70 mennesker ind ad døren på Strandgården i Hundested, er det 20. gang, han holder jul for alle dem, der mangler en varm stue, godt selskab eller lidt på kistebunden juleaften.

Det betyder tilgengæld, at Kurt ikke holder juleaften med familien.

- Det er de vant til. De ved, at jeg er et andet sted. Jeg har prøvet at fortælle, at juledag er mere højhellig, siger Kurt Christensen til Frederiksborg Amts Avis.

Den fælles julefest startede han i sin tid med konen Jytte. Siden har foreningen Strandgårdens Venner hjulpet mere og mere til med frivillige til festen, som nu er blevet en tradition, der hvert år samler mellem 70 og 90 deltagere.

I år er ingen undtagelse. Cirka 70 er i skrivende stund tilmeldt. Nogle er gengangere, nogle er gået bort og nogle, som den yngste deltager på 10 år, er med for første gang. Det samme kan ikke siges, om den ældste på 95 år.

Samlet set bliver der formentlig en smule færre folk hos Kurt end sidste års 84, selvom der kan nå at dukke folk op endnu. Alle der ringer eller skriver til Kurt, er velkommen til at deltage. Det koster 50 kroner - et symbolsk beløb, som har stor betydning.

- Engang var det gratis, men jeg fornemmede, at en del gæster følte, at de nassede, hvis de dukkede op. Sådan skulle de ikke tænke. Så lavede vi en symbolsk betaling på 50 kroner. Det hjalp sku!, siger Kurt.

Det flotte 20 års jubilæum var nær aldrig blevet til noget. Efter ti julefester havde Kurt tænkt sig at stoppe traditionen.

- Da jeg havde budt velkommen, fortalte jeg, at jeg prøvede at finde en anden til at overtage. Jeg kunne lige så godt have smidt en bombe. Folk gik helt i koma.

- Min kone kom bagefter og sagde, at det ikke var så godt. Så måtte jeg op og slå på glasset igen og sige: »Kære venner, der blver juleaften igen næste år«. Så var stemningen tilbage, mindes Kurt.

Siden da har han ikke tænkt på at stoppe, og det kommer næsten bag på ham, at der allerede er gået 10 år mere.

- Jeg fortsætter, indtil jeg ikke kan tygge smør mere. Det samme gør sig gældende med min virksomhed, siger Kurt.

Han er i en alder af 72 år stadig selvstændig tømrer. For som han siger, »man er ikke ældre, end man selv vil være«.

- Jeg dur ikke til at bruge hele weekenden på at læse avis og hverdagene til at lave ingenting. Jeg har prøvet, siger Kurt.

Juleaftensdag starter og slutter på samme måde. Kurt Christensen hopper i minibussen og både henter og afleverer de deltagere, som ikke selv kan tage turen til Strandgården.

Traditionen tro byder »Jule-Kurt« velkommen kl. 18.00. Herefter kommer julemaden på bordet. I år kokkeret af fire kokke fra en restaurant, som ligger vejen forbi. De har fået Kurt til at skifte andebrystet ud med andelår. Dertil kommer kamsteg, alskens tilbehør og vin ad libitum.

Indimellem bliver der tid til sang, risalamande og billetlodtrækning, inden aftenens to store begivenheder: gaveåbning og bingospil til kaffen.

- Alle får en personlig gave, som jeg uddeler sammen med mine små hjælpere, siger Kurt Christensen.

Både gaver og mad bliver samlet ind gennem sponsorater, men ellers får arrangementet ingen støtte.

- Der var engang en vagabond med. Han var skrubbet og skuret rent til juleaften og mødte op i et sæt tøj, der var seks-otte numre for stort. Han skinnede som et helt julelys og var så glad. Da han fik sin gave, begyndte tårerne at trille ned af kinderne. Så er der noget ved at holde jul, siger Kurt og gør det klart, at netop de historier, får ham til at fortsætte.

- Alle de kys og kram, jeg får juleaften er min benzin. Når glæden og taknemligheden lyser ud af folk, så er det rigelig grund til mig.