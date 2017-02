Kultur-provo mindes på 100 årsdag

Han kom til Frederiksværk som 60-årig i 1977, og her lærte man hurtigt den nytilflyttede Hans Munk Futtrup at kende, som den der tog markant del i kommunens kulturdebat.

»Futtrup var provokatøren, der med socialdemokratisk indignation formåede at overbevise den ligeså provokerende kulturudvalgsformand fremskridtspartimedlemmet Ole Donner vigtigheden i, at der blev stiftet et Kulturelt Samråd i kommunen«, som der står at læse i et lille skrift som samrådet har udarbejdet i anledning af, at Hans Futtrup tirsdag 21. februar ville være fyldt 100 år.