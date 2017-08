Krydsede fjorden på 55 minutter

Steffen Mattrup Lund-Hansen(t.v.) var med til at starte traditionen med at svømme over fjorden tilbage i 196 og han står stadig i spidsen for livreddernes »firmaskovtur« fra Trekanten i HUndested til et bestemt mål ved Korshage på den anden siden af fjordudmundingen. Fotos: Niels J. Lasen