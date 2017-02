Skal hegnet omkring Krudtværket fjernes, så man frit kan færdes i området med risiko for at skade de historiske bygninger? Foto: Niels J. Larsen

Krudtværksrekord - for sidste gang?

Halsnæs - 03. februar 2017 kl. 09:23 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et åbent spændende område til glæde for byens borgere og turister står overfor risikoen for ødelæggelse af fælles kulturarv og markant nedgang i indtægterne til Industrimuseet Frederiks Værk.

Dilemmaet handler om hegnet omkring Krudtværksmuseet. På seneste møde i Udvalget for Sundhed og Kultur drøftede man tanker om at fjerne hegnet og dermed ændre den nuværende museumsdrift, hvor der betales entré for at besøge krudtværket.

Ønsket om at fjerne trådhegnet kommer fra administrationen i forbindelse med etablering af UKC (Ungekulturcentret på den tidligere brandstation) og Stålsat by. Ambitionen er, at krudtværksområdet bliver en aktiv bydel for unge, foreninger og erhvervsdrivende, hvor alle får lyst til at slå en smut forbi og blive inspireret af byens historie og livet i området

På den anden side står hensynet til området og de historiske bygninger og industrimuseets fremtidige virke som statsanerkendt museum.

- River man hegnet om Tivoli ned, kan man regne ud, at der vil komme et stort indtægtstab, men her står vi videre med 14 bevaringsværdige bygninger, vandmøller og maskiner, og ingen ønsker vores fælles kulturarv ødelagt eller udsat for hærværk. Ydermere er arealerne på begge sider af kanalen fredet, og der er en række juridiske bindinger, siger museumsleder Frank Allan Rasmussen.

Han kan berette at Industrimuseet i 2016 samlet igen har haft et rekordår med over 22.000 besøgende og ar fremgangen bl.a. er kommet via de tiltag man har lavet i Frederiksværk omkring Krudtværksmuseet og Palæet.

