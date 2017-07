Se billedserie Helga Jensen, tv, og Julie Mathiesen var hovedkræfterne bag kar-e, der åbnede i starten af 2016. Nu har nye kræfter taget over og håber at kunne samle ind til huslejen. Foto Kasper Daubjerg Dønbo Foto: unknown

Krisemøde om Cafe

Halsnæs - 10. juli 2017 kl. 16:35 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Karl e har brug for livreddende indsats«. Sådan lyder det fra det frivillig baserede samlingssted i Nørregade i Frederiksværk, der nu forsøger at samle kræfter til at holde cafeen og kulturstedet kørende, indtil Halsnæs Kommune kan tage stilling til en mulig fremtidig støtte.

- Vi befinder os i en kritisk situation, vi har fået et midlertidigt svar fra kommunen, som siger, at de først i september kan tage stilling til om de kan støtte os økonomisk og stille garanti. Dette harmonerer ikke med den huslejegaranti. vi skal stille her og nu. Derfor må vi alle lægge hovederne i blød for at finde alternative måder at skaffe midler på.

Sådan lyder det i et opslag på hjemmeside og facebook fra Søren Helkov, der er formand for bestyrelsen i Karl-e

Cafeen har aktuelt startet en elektronisk indsamling for at skaffe 45.000 kr, som her og nu er betingelsen for at forsætte driften af cafeen. De 45.000 dækker tre måneders husleje.

-Hvis vi ikke når målet inden 31.juli - taber vi alt, hvad der er givet og pengene sendes tilbage på givernes konti, lyder det i opfordringen, som kan findes på cafeens hjemmeside, som hedder www.karl-e-cafe.dk.

Folkeaktier

Bestyrelsen bag Karl-e arbejder også på at sætte stedet det på folkeaktier, som kan erhverves af alle, der har lyst og råd til at støtte - samt andre private indsamlinger.

- Vi mærker stadig stor interesse for stedet, mange pæne ord om både sted og ide. Ord hjælper bare ikke på den akutte dårlige økonomi, lyder det fra bestyrelsen i det opråb, der kalder til samling om karl e.

Karl-e beskriver sig selv på stedets hjemmeside som en brugerdrevet kulturel legeplads. Her er kaffe på kanden og mad, men også et væld af forskellige kulturelle aktiviteter - alt sammen drevet af frivillige kræfter.

Cafeen har til huse i 300 kvadratmeter store lokaler umiddelbart ved byens gågade, Nørregade 22E. Der afholdes møde i dag tirsdag fra klokken 18 til 20 om, hvordan man sikrer stedet fremadrettet.