Kim Jensen - ny spidskandidat for Det konservative Folkeparti.

Send til din ven. X Artiklen: Konservative har valgt spidskandidat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservative har valgt spidskandidat

Halsnæs - 23. januar 2017 kl. 10:21 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere kandidat for Visionslisten i Halsnæs, Kim Jensen, bliver spidskandidat for Det konservative Folkeparti til kommunalvalget i november.

51-årige Kim Jensen blev valgt til at stå øverst på listen i forbindelse med partiforeningens generalforsamling den 18. januar. Her valgte man også næstformand Kim Fleron som nummer to, mens treer på listen bliver den bare 17-årige Amalie Bloch Sønstebø, som er aktiv medlem af KU og bosiddende i Hundested. I løbet af de næste par måneder vil der tilgå yderligere kandidater.

- De tre kandidater vil i valgkampen komme til at lægge vægt på dette: hvordan bistår vi bedst de travle børnefamilier i kommunen, hvordan kan vi tilbyde en bedre og mere anstændig pleje af vores ældre, men også vigtigheden i at tilgodese vores erhvervsliv, f.eks. vigtigheden i belysning af hvordan får vi gjort vores digitale infrastruktur bedre, og i det hele taget problematikken om vores infrastruktur. Endelig vil kandidaterne også havde focus på vores kultur og fritidsområde som for vores parti også er vigtigt, lyder det fra Kim Jensen i en pressemeddelelse.

Kim Jensen stillede i 2013 sammen med Michael Herløv Qvordrup Jensen op for Visionslisten, der blot opnåede 79 stemmer, hvoraf Kim Jensen personligt fik 27. I 2009 kaldte de to deres liste for Visionspartiet. Her opnåede de i alt 136 stemmer, de 29 personligt til Kim Jensen. Da Frederiksborg Amts Avis i slutningen af sidste år spurgte alle partier og lister om planerne for det forestående valg lød svaret fra Kim Jensen, at han overvejede at stille op for et andet parti, og det har han altså fundet nu.

I 2009 fik De Konservative valgt spidskandidaten Per Løth i byrådet. I 2013 rakte 528 stemmer ikke til en plads i byrådet, her var Per Hingel spidskandidat og opnåede blot 54 personlige stemmer.