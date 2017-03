Kommune overtræder servicelov

Udtalelsen fra borgmester Steen Hasselriis (V) i Frederiksborg Amts Avis torsdag om at »få klippet negle er ikke en del af den pakke, man køber på plejehjemmet« har fået direktøren for Alzheimerforeningen i Danmark Nis Peter Nissen til at reagere.

Baggrunden for sagen er omtalen i Frederiksborg Amts Avis af, at Frederiksværk-borgeren Flemming Hansen betaler et privat plejefirma for hver dag at komme en time på Arresø Plejecenter Løvdalen for at give Flemming Hansens 90-årige mor, der lider af alzheimer, omsorg og pleje.