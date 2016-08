Halsnæs Kommune har kun i to tilfælde siden 2014 benyttet den omstridte lægekonsulent Vibeke Manniche. Og det kommer ikke til at ske igen. Foto: Allan Nørregaard

Kommune nedtoner kontakt med omstridt lægekonsulent

Der er livlig aktivitet i lokale debatgrupper på Facebook efter flere artikler fra Avisen.dk, hvor det fremgår, at Halsnæs er én af de kommuner, som stadig benytter sig af den omstridte lægekonsulent Vibeke Manniche og hendes firma Lægeservice Aps. Halsnæs Kommune nedtoner selv kontakten til firmaet, som kun har været »meget begrænset«. To tilfælde og 6.200 kr.

- Der er faktisk ikke noget samarbejde, så i forhold til Halsnæs er debatten ramt helt ved siden af skiven. Vi har én gang i år betalt for en lægeattest, og i 2014 afholdt Vibeke Mannich et kursus for nogle medarbejdere, siger Steen Hasselriis(V), borgmester i Halsnæs Kommune og slår fast, at kommunen fremadrettet har en aftale om at bruge læger Region Hovedstaden til opgaverne.