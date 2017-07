Byrådet i Halsnæs Kommune har besluttet at lukke bostedet Havlit 2. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kommune lukker problemfyldt bosted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune lukker problemfyldt bosted

Halsnæs - 17. juli 2017 kl. 15:07 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da en psykisk uligevægtig kvinde slutningen af maj satte ild til sin lejligheden i bofællesskabet Havlit i Hundested var det kulminationen på en tid med stigende uro. Botilbuddet for voksne psykisk syge, som huser fire beboere, har i en periode været plaget af konflikter, overfald blandt beboerne, indbrud, hærværk og mistanke om pushervirksomhed, men det er nu slut. Byrådet i Halsnæs Kommune har besluttet at lukke Havlit 2.

- En del af årsagen er de problemer, som har været med beboere, der har reageret voldsomt. Det er, fordi den gruppe borgere, som bor der nu, er kommet for langt væk fra, hvor vi kan gøre noget for dem. Det skal vi have lavet om, og det kan vi kun gøre på en måde - ved at lukke det, siger Ole S. Nielsen(DF), formand for Udvalget for Ældre og Handicappede.

Problemer på Havlit 2 kan spores tilbage til beboersammensætningen. I sagsfremstillingen, som både byråd og fagudvalg har fået, fremgår det, at botilbuddet har forsøgt at rumme borgere udenfor den oprindelige målgruppe. Både borgere, der egentlig var indstillet til botilbud med døgndækning, og borgere med demens eller hjerneskade er blevet visiteret til Havlit 2. Det har betydet et større behov for støtte og flere borgere, som gradvis har fået en forværret tilstand. Socialtilsynet aflagde i februar i år tilsynsbesøg. I tilsynsrapporten fremgår det, »at der aktuelt er borgere på tilbuddet, som er udfordret af misbrug og af deres psykiske lidelse og at disse borgeres trivsel og udvikling er truet, men det vurderes også, at deres adfærd udfordrer de øvrige borgeres trivsel og udvikling«.

I følge Ole S. Nielsen »er det sket over tid«, men nogen egentlig forklaring på situationen har udvalgsformanden ikke.

Kommunen vil nu analysere mulighederne for at etablere et nyt tilbud for voksne med særlig behov eller udvide Havlit 1, som tager sig af unge der er psykisk sårbare.

- Det er ikke afklaret, hvad bygningerne skal bruges til, og det arbejder vi på i øjeblikket. Borgerne har krav på et sted at bo, og det får de. Projektet her kommer til at koste en frygtelig masse penge, men vi kan i hvert fald ikke skydes i skoene, at vi forsøger at spare på de udsatte, siger Ole S. Nielsen.