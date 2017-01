Kommune klar til lånegaranti

Borgmester Steen Hasselriis (V) lancerede på det velbesøgte møde om Nordkystens Fremtid forrige lørdag i Hundested tanken om at Halsnæs Kommune vil gå ind og stille lånegaranti for de lodsejere, der ikke har penge til finansieringen af det kystsikringsprojekt, som Halsnæs sammen med Gribskov og Helsingør kommuner har fået udarbejdet.

- Tanken er at oprette sandfodringslag, som de borgere, der skal betale - f.eks. 300 meter ind i landet - kan melde sig ind i. Det kan være 30 mio. kr. som laget optager et 25 årigt lån til, hvor vi kan give garanti for lånet til en lav rente på 1,6 procent, siger Steen Hasselriis.

Borgmesteren understreger at han stadig mener at det er en statsligt opgave at sikre loldsejerne en lav rente, men at han er klar til en pragmatisk løsning for at man kan komme hurtigere igang med kystsikringen.