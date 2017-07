Send til din ven. X Artiklen: Kommune kendte plan om at grave i giftvold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune kendte plan om at grave i giftvold

Halsnæs - 05. juli 2017 kl. 04:39 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halsnæs Kommune var udmærket klar over, at firmaet DeNova Metal ApS agtede at grave en adgangsvej igennem en vold, hvor der er deponet giftigt affald fra det gamle stålvalseværk.

Det fremgår at de ansøgninger, som DeNova fik godkendt sidste år i forbindelse med virksomhedens projekt med at opfylde inderhavnen i Frederiksværk. Alligevel fik DeNova tilladelser til at sætte arbejdet igang uden at der blev gjort opmærksom på, at det krævede en paragraf 8-tilladelse efter jordforureningsloven.

- Der er sket en fodfejl fra kommunens side, men vi bebrejder dem ikke, og i sidste ende er det vores ansvar, siger direktør for De Nova Metal ApS Jimmy Opfermann.

Da Halsnæs Kommune blev bekendt med, at der var gravet i giftvolden blev arbejdet standset. Borgmester Steen Hasselriis (V).

afviser, at kommunen har fejlet i sagen.

- Vi er ikke projektansvarlige og rådgivere for De Nova. Ligesom når man bygger et hus er man selv ansvarlig for at indhente de nødvendige tilladelser, siger borgmesteren.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.