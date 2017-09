Antallet af sager i Halsnæs Kommunes PPR-afdeling er på få år faldet fra 1.600 til cirka 1.000 Foto. Allan Nørregaard

Kommune griber tidligt ind: Færre sager om unge

Halsnæs - 01. september 2017 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Der er blevet færre sager med børn og unge, hvor det er nødvendigt med psykologiske vurderinger.. Gennem de senere år har Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning(PPR) i Halsnæs Kommune haft stort fokus på forebyggende indsatser, og det har båret frugt. Sagstallet er faldet fra 1600 sager i foråret 2011 til et stabilt niveau på cirka 1.000 sager sidste år.

- Vi har flyttet meget sagsarbejde til tidlig forebyggelse. Det er rigtig stort, og det er vi meget tilfredse med. Vi håber på sigt at blive arbejdsløse, men der er stadig et stort behov for vores indsats, siger Mette Vennegaard, leder af PPR i Halsnæs Kommune.

Det er PPR, som bliver kontaktet, hvis lærere, pædagoger eller forældre har bekymringer om et barns adfærd i skole eller institutioner. Herefter vurderer PPR, om børn og familie kan hjælpes ved rådgivning, eller om barnet skal undersøges yderligere og i sidste ende visiteres til specialstøtte eller - undervisning. I så fald er PPR forpligtet til at følge barnet indtil sagen sluttes, eller barnet afslutter grundskolen.

Men i stedet for at rulle det store bureaukratiske sagssystem ud, er PPR begyndt at gribe tingene anderledes an.

- Vi er optaget af at lave tidligt forebyggende arbejde, hvor vi kan komme ind i forløbet på et tidligere tidspunkt og med mindre bureaukrati, siger Mette Vennegaard.

Hun kalder indsatsen for åben rådgivning eller »ikke sager«.

- Får vi en henvendelse fra lærere, pædagoger eller forældre om en udfordring eller bekymring, kan vi gå ind i et samtaleforløb, rådgivning eller kortere terapeutiske forløb. Nogen gange viser det sig, at der skal mere til, og så åbner vi en sag, men vi har haft succes med »ikke-sagerne«, siger Mette Vennegaard.

I 2016 har PPR haft 300 indsatser på ikke-sagsniveau, et tal som i følgen lederen er stigende.

- Jeg vil hellere have, at personalet er ude og hjælpe borgere fremfor, at de sidder og administrerer bag skærmen, siger hun.

Det forbyggende indsats har samtidig levnet plads til, at PPR har kunne sætte ind et andet sted end på individniveau. Afdelingen har udviklet en massiv kursusvirksomhed til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.