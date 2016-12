Halsnæs Forsyning etablerede i samarbejde med Halsnæs Kommune en prop i kanalen. Den har holdt indre Frederiksværk tørskoet, ifølge kommunen. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune: Vores løsninger virkede mod Urd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune: Vores løsninger virkede mod Urd

Halsnæs - 27. december 2016 kl. 10:24 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag morgen er der endnu ingen meldinger om oversvømmede kældre og våde tæer i Frederiksværk. Det skyldes i følge kommunen, at de rigtige løsninger blev taget i brug for at stå i mod vind og vand fra stormen Urd.

- De tiltag, vi lavede, har virket. Der har ikke været nogle situationer, hvor borgerne har været i fare, og indtil videre har jeg hverken hørt om oversvømmelser, væltede træer eller andet. Det kan komme, når borgerne får inspiceret huse og grunde, men jeg tror, at vi og borgerne har været bedre forberedt denne gang, siger Jette Skourup, leder af natur og vej i Halsnæs Kommune til Frederiksborg Amts Avis.

Hun var sammen med repræsentanter fra Halsnæs Forsyning, Frederiksborg Brand og Redning, borgmester Steen Hasselriis(V) og kommunens tekniske direktør og chef indkaldt for at lægge en strategi mod Urd.

- Vi samlede et kriseberedskab i går(mandag, red.) og lagde en plan for, hvad vi gør, hvornår og hvordan. Det tydede ikke på, at det ville blive så slemt, som under Bodil, så det vi satte i værk, var vi sikre på ville virke, og aktørerne ude i det virkelige liv har ført opgaverne ud i livet, siger Jette Skourup og kalder samarbejdet »fantastisk«.

- Vi aftalte at holde kontakten - og det har vi gjort løbende på sms og mail.

Under stormene Bodil og Egon plomberede kommunen kanalen for at holde vandet ude af Frederiksværk. Den gang blev manøvren først taget i brug sent i forløbet, men ved stormen Urd kom der hurtigt en prop af murbrokker i kanalen. Og det har virket.

- Belært af erfaringer fra Bodil og Egon kopierede vi den løsning, som virkede sidst, og som før har sikret, at der ikke sker oversvømmelser i indre Frederiskværk. I forvejen lukkede vi for tilstrømning fra Arresø et døgn før stormen, så niveauet i kanalen var ret lavt, da vi etablerede proppen. Den har holdt godt og blev forstærket lidt i løbet af natten. Det har kun været nødvendigt at pumpe i fire timer omkring proppen for at holde vandstanden nede, siger Sune Schou, chef for miljø og teknik i Halsnæs Kommune.

Tirsdag morgen siver en del vand igennem proppen, men det er i følge Jette Skourup okay. Proppen skal ikke lukke 100 procent og tørlægge kanalen.

Mellem seks og otte mand fra Natur og Vej har været indkaldt til at fylde sandsække inden stormen. I løbet af natten har to mand været på vagt. De har tjekket, om digerne ved Frederiksværk holdt stand og om skilte og afspærring ved den afspærrede Havnevej var på plads.

- Når det bliver lyst kører vi en tur og tjekker op igen. Så kan det være, at der kommer opkald fra borgerne også, siger Jette Skourup, som indtil videre kun har hørt om ét væltet træ; juletræet ved Gubben i Hundested.

relaterede artikler

Rågeleje strandvej er ikke undermineret 27. december 2016 kl. 10:47

Bølger skyller en mand og hans bil i havn 27. december 2016 kl. 10:28