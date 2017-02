Send til din ven. X Artiklen: Kommune: Ikke forurenet jord i Ølsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune: Ikke forurenet jord i Ølsted

Halsnæs - 10. februar 2017 kl. 13:33 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mange vognlæs jord, der er læsset af på den tidligere gasbetonfabrik i Ølsted, er nu undersøgt og konstateret ren - og dermed ikke forurenet, som flere borgere har frygtet. Men stoppet for jordkørsler gælder fortsat.

Det skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse. Årsagen til stoppet er at der er et areal på grunden, der er højere end lokalplanen tillader. Derfor skal der jævnes ud, før der han tilføres mere jord.

Halsnæs Kommune stoppede jordtilførslen den 30. januar efter at borgmester Steen Hasselriis (V) havde fået en henvendelse fra borgere, hvor der blev udtrykt frygt for at der blev kørt forurenet jord til området, ligesom Ølsted Lokalråd har stillet spørgsmåltegn ved dette og om mængderne af jord i forhold til den gældende lokalplan for området.

Halsnæs Kommune har i den seneste uge gennemført tilsyn på grunden, for at få klarlagt om ejeren KEAH Holding overholder de tilladelser, der er givet, blandt andet i forhold til, om det aftale niveauplan er overholdt, og om jorden fra de mange transporter er ren.

Alle analyseresultater viser, at den tilkørte jord er ren. Der er blevet udført flere boringer jævnt fordelt på området, og jord fra boringerne er blevet analyseret på et akkrediteret laboratorium. Der er set enkelte småting på grunden, såsom tegl og ledningsrester, men kun i en meget lille mængde. Der er ikke nogen indikationer på, at der er kørt større partier af affald til grunden. Halsnæs Kommune betragter derfor jorden som ren, hedder det i pressemeddelelsen.

En landinspektør har foretaget målinger på arealet. Målingerne viser, at størstedelen af aftalen er overholdt, men at der er et areal lige syd for volden, som er højere, end lokalplanen tillader. Til gengæld er der et areal med en bygning, der skal rives ned, hvor der kan påfyldes jord, når bygningen er væk.

Jordkørslerne startede igen efter en pause den 9. januar, hvor det blev meddelt at der skulle køres yderligere 18.000 tons til området, svarende til 500 lastvognslæs. I alt er der kørt omkring 240.000 tons jord til siden man begyndte den omfattende transport i 2014.

Læs mere i Frederiksborg Amt Avis lørdag.