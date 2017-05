Koldt gys og saunagus

De to foreninger liselege.dk og foreningen Vennerne (fra den tidligere Melbylejr) har indgået et samarbejde, der kommer til at give en række aktiviteter henover sommeren i Liseleje.

- Vi har vi lejet en mobil sauna, hvor folk som er i området, har mulighed for at opleve en opfriskende dukkert i vores dejlige Kattegat og derefter hoppe en tur ind den brænde-fyrede sauna og få varmen igen. Hvis du vil have denne dejlige oplevelse på en forhåbentlig køn majdag, så kan det bookes på tlf 22505252 eller på Liselege.dk. Håbet er at denne gode oplevelse kan være inspirerende til at vi kan få en fast sauna til de mange vinterbadere, som er i området, lyder det fra Alice Skaubye.