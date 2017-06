Knallertkører havde sprit i blodet

En 44-årig mand havde lørdag aften drukket lidt for meget til at køre på sin knallert. Manden, der er fra Frederiksværk, blev standset af politiet, da han kom kørende ad Hillerødvej omkring klokken 18.30. Da politiet fattede mistanke til, at manden havde fået en tår over tørsten, blev han sigtet for spirituskørsel og taget med på skadestuen for at få taget en blodprøve, der skal fastslå den 44-åriges nøjagtige promille.