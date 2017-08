Karaktererne fra årets 9.klasseprøver i dansk, naturfag, matematik og engelsk ser ikke ud til at indfri målsætningen om at nå landsgennemsnittet i år. Foto: Allan Nørregaard

Karakterfald dumper målsætning

Halsnæs - 26. august 2017 kl. 04:06 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter tre år i træk med stigninger i karakterniveauet ved 9. klasseprøverne på folkeskolerne i Halsnæs Kommune, var der i år lagt op til, at de 272 elever i 9.klasse skulle indfri kommunens målsætning om at være på landsgennemsnittet på karakterniveauet ved 9. klasseprøverne senest i 2017. Den målsætning må politikerne imidlertid indse dumper, efter karaktererne for prøverne er blevet gennemgået. De viser, at gennemsnittet er faldet fra 6,6 til 6,5. Dermed forventes det ikke, at man når målet med at være minimum på landsgennemsnittet, som dog først forventes opgjort til oktober. De to forgående år har det været 7,0.

Udvalgsformanden for Skole, Familie og Børn, Michael Thomsen(V), lader sig ikke gå på af karakterfaldet.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne havde set karaktergennemsnittet stige, for vi vil gerne have elever, der så dygtige som muligt. Men der er ingen tvivl om, at det var en meget ambitiøs målsætning, vi satte i 2014, og det var vi klar over. Da karaktererne så steg tre år i træk, begyndte det at være muligt, og det har været langt bedre, end jeg turde tro på, siger han til Frederiksborg Amts Avis og kalder årets resultat for »et nærmest uændret niveau«.

For tre år siden lå afgangseleverne halvanden karakter fra landsgennemsnittet i de fire bunde prøvefag matematik, dansk, engelsk og naturfag. Siden er karakterniveau steget fra 5,6 til nu 6,5, og sidste år lå eleverne kun 0,4 fra landsgennemsnittet. Det får Michael Thomsen til at komme med endnu en ambitiøs udmelding.

- Det var et stort skridt, da vi sagde, at vi ville forbi landsgennemsnittet. Nu er vi tæt på, og det foreløbige mål er, at vi skal forbi landsgennemsnittet. Men derefter skal vi videre.

- Vi har ikke sat mål og tal på, hvor meget eller hvornår, men vi har materialet, både elever og personale til det. Samtidig så man på seneste undersøgelse, at eleverne fik mere ud af undervisningen, end de efter sociodemografiske faktorer burde. Vi løfter eleverne, og der er mange ting, som trækker i den rigtige retning.