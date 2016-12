Se billedserie Entreprenører arbejdede hele mandag formiddag på at lukke kanalen ved Havnevej. Fotos: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kanalen har fået en prop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kanalen har fået en prop

Halsnæs - 26. december 2016 kl. 12:23 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kanalen ved Havnevej i Frederiksværk fik 2. juledag en »prop«. Tonsvis af jord og sten blev i formiddagstimerne hældt i kanalen for at lukke den forud for den forventede stormflod Urd, der er udsigt til rammer fjorden i løbet af aftenen og natten, hvor DMIs prognose mandag eftermiddag lyder på cirka 150-155 cm over daglig vandstand natten mellem den 26. og 27. december.

Læs også: Krisestab forberedt på storm

Som det skete ved stormfloden efter »Bodil« er kanalen nu lukket fra fjordsiden. Samtidig lukkes for kanalen, så der ikke ledes vand fra Arresø ind i kanalen. Et par tusinde sandsække klargøres til eventuel brug, og diger kontrolleres, ligesom pumpeudstyr er kørt i stilling omkring Havnevej. Således er broen over kanalen spærret helt af. Samtidig er Havnevej i Frederiksværk lukket for trafik ved Stark.

Beredskabsplanen handler først og fremmest om at sikre Frederiksværk midtby, herunder Frederiksværk Gymnasium & HF og Frederiksværk Camping & Vandrehjem og husene i Strandgade. Ved gymnasiets indgangsdøre er der lagt sandsække.

Borgerne opfordres til at holde øje med opdateringer på Halsnæs Kommunes hjemmeside, ligesom Nordsjællands Politi allerede har udsendt flere varsler via sms-tjeneste. Man kan også følge med ny om vandstanden via DMIs hjemmeside.

relaterede artikler

Blæst og juletrafikanter skaber kø ved Storebæltsbroen 26. december 2016 kl. 14:25

Gribskov kommune er klar til storm 26. december 2016 kl. 13:27