1. viceborgmester Walter Christophersen (DF) har spurgt om han kan undgå at få udbetalt højere vederlag. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kan ikke sige nej til større vederlag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kan ikke sige nej til større vederlag

Halsnæs - 27. december 2016 kl. 04:41 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter vedtagelsen af forhøjede vederlag til udvalgsmedlemmer, som Venstre og Socialdemokratiet stemte hjem på tiesdagens byrådsmøde, har 1. viceborgmester Walter Christophersen (DF) forespurgt forvaltningen om han kan frasige sig lønforhøjelsen.

Dansk Folkeparti stemte sammen med SF og Enhedslisten imod forslaget om at udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer skal have den samme procentmæssige stigning i vederlagene, som folketinget har besluttet at landets borgmestre skal have.

- Har jeg en mulighed for ikke at modtage reguleringen af mine vederlag? I bekræftende fald vil du meddele mig proceduren for samme, lød spørgsmålet torsdag morgen fra Walter Christophersen til kommunaldirektør Anders Mørk Hansen.

- Det korte svar er, at du ikke kan frasige dig dele af vederlaget. Det fremgår således af vedlagsbekendtgørelsens § 32, at »Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer dem efter §§2-19 og 31 (disse omhandler bl.a. formandsvederlag og udvalgsvederlag), lød svaret efterfølgende fra direktionen.

Som formand for Udvalget for Miljø og Teknik stiger Walter Christophersens honorar fra 191.000 til 251.000 kr. Hans honorar som viceborgmester stiger fra 67.000 til 88.000 kr.

Menige udvalgsmedlemmers vederlag pr. udvalg stiger fra 18.000 til 23.700 kr. årligt. I alt koster den beslutning om nye vederlag, som Venstre og Socialdemokratiet sikrede flertal for, kommunen en årlig ekstraudgift på 600.000 kr. Dertil kommer borgmesterens procentmæssige lønstigning, der udgør 210.00 kr.