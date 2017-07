Se billedserie Julemærkehjemmet er forsvarende mestre og har inviteret de sjællandskejulemærkehjem til fodboldstævne i Frederiksværk. Foto: FFK

Julemærkehjem mødes til fodboldstævne

Halsnæs - 03. juli 2017 kl. 13:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når dommerens fløjte tirsdag 4. juli lyder over Frederiksværks boldbaner og de første spark til bolden bliver taget til det årlige julemærkestævne, er der mere end bare sejren, der tæller, for de 150 børn fra landets julemærkehjem, som deltager. Fodbolden giver børnene mulighed for at samles, men det er ligeså meget fællesskab og frirum, som betyder noget.

- Vi glæder os rigtig meget til at tage imod de mange børn og give dem en sjov dag med masser af gode oplevelser. Selvom det er et fodboldstævne, er det mindst ligeså vigtigt med de ting, som foregår uden for banen, og stævnet er en rigtig god mulighed for børnene til at lære andre børn at kende, som går og bakser med nogle af de samme ting i hverdagen som dem selv, siger Lene Schou, forstander på julemærkehjemmet Kildemose.

Som forsvarende mestre er det i år julemærkehjemmet Kildemose der er værter, og de har valgt at alliere sig med Frederiksværk Fodbold Klub, der velvilligt lægger omklædningsrum og baner til årets stævne.

- Vi sagde selvfølgelig ja, da vi blev spurgt, om stævnet kunne foregå på vores baner, og vi glæder os helt vildt til at se de mange børn give den gas på græsset. Vi er en klub, der gerne vil hjælpe, hvor vi kan, og derfor var det også naturligt for os at hjælpe til med dette fantastiske stævne, da vi fik muligheden, siger John Rydahl, formand i Frederiksværk FK.

Børnene mødes til frokost, og dernæst vil der være fælles indmarch og opvarmning, inden fodboldstævnet går i gang med første kamp kl. 12.40. Efter stævnet vil der være en fælles aktivitet for børnene, inden dagen slutter med en fælles aftensmad, medaljeoverrækkelse og en overraskelse. Stævnet foregår i samarbejde med DBU Sjælland.