Jubel over plejeundersøgelse

- Det er fantastisk. Det viser at kommunen har erkendt, at der er noget galt, og at man ikke kan blive ved med at sidde kritikken overhørig, siger således Birgit Wiwe fra afdelingsbestyrelsen på Løvdalen.

- Med de fortsatte skriverier om dårlige forhold for de ældre og vores egen opfattelse af, at vi faktisk yder en anstændig og værdig pleje, så ser vi ingen anden udvej end at lade andre kigge os i kortene, siger formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Ole S. Nielsen (DF), der håber man kan tage ved lære af undersøgelsen.