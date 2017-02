Hanne Kjær Knudsen i samtale med Mette Kjerulf-Jensen og Annette Westh efter sit sidste byrådsmøde, hvor hun modtog blomster og tak fra borgmester Steen Hasselriis. Foto: Niels J. Larsen

Ja til kommunale reklameaftaler

Halsnæs - 01. februar 2017 kl. 18:07 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsøgsordningen med reklame og sponsoraftaler i kommunens dagtilbud udvides nu til at omfatte alle virksomheder i Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune - dvs. folkeskolerne m.v.

Det besluttede et stort flertal i byrådet på tirsdagens møde. Direktionen anbefalede at gøre ordningen permanent, men som sit sidste input til byrådet efter 19 år foreslog Venstres Hanne Kjær Knudsen at den udvidede ordning i første omgang kun skulle gælde et år, hvor man kan hente flere erfaringer.

Forslaget om en evaluering efter et år kom for at imødegå bekymringer, som Hanne Kjær Knudsen udtrykte det, og den tilføjelse fik et flertal i den socialdemokratiske gruppe til at gå ind for forslaget, der således blev vedtaget med 16 stemmer mod fem. Imod stemte Socialdemokraterne Kirsten Lauritsen, Torben Hedelund og Verner Jensen, der vikarierede for Peter Rohde, samt Anja Rosengreen (SF) og Lisbet Møller (EL).

De fik efter den lange debat om emnet indføjet to mindretalsudtalelser i referatet.

Argumenterne fra tilhængerne for at udnytte reklame- og sponsormuligheder i skoler og daginstitutioner var bl.a. at børnene i forvejen blev udsat for reklamer af mange arter, ligesom det var et ønske fra forældrebestyrelser og at erfaringerne har vist at det oftest drejer sig om sponsering af mad og drikke til arrangementer m.v.

