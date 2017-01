For nylig var elever fra KNords masterclass på Toruplund for at hjælpe NNY med idéer til formidling.

Iværksætter Camp på Toruplund

Halsnæs - 06. januar 2017 kl. 05:15 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interesserede piger og drenge i alderen 13-16 får i vinterferien, uge 7 den 12-15. februar, chance for at prøve efterskolelivet nogle dage, når den kommende efterskole for iværksætteri New Nordic Youth indbyder til Iværksætter Camp »Fra hobby til fremtid« på kursusejendommen Toruplund, som efterskolen har overtaget med henblik på at åbne med det første hold elever efter sommerferien.

Med udgangspunkt i de tre emnelinjer Mediedesign, Business og Tech får deltagerne på campen over fire dage mulighed for at arbejde med et spændende program sammensat af professionelle undervisere og unge iværksættere.

- Vi får besøg af folk med viden, idéer og power, bl.a. undervisere i Mediedesign og Tech fra Edu(G)aim, iværksætterne Johan Ingversen, indehaver af Lynæs Surfcenter samt CBS studerende i virksomhedsøkonomi, og Sebastian Telvig, foredragsholder om iværksættermotivation samt idémand bag 5 Start ups, fortæller folkene bag New Nordic Youth.

Derudover kommer Kirstine Poulsen, studerende på HHX og CIES samt selvstændig fra 1. januar, og fortæller, hvad der driver hende.

Arrangørerne håber også at årets kvindelige iværksætter 2016, Lisa B. Dahlsgaard, kommer forbi fra Aalborg. Alternativt medvirker hun via forbindelse over nettet.