Isbryderen Bjørn giver ture.

IsbryderBjørn til Hundested

Halsnæs - 17. juli 2017

S/S Bjørn besøger Hundested igen denne sommer. Sidste år sejlede S/S Bjørn med udsolgte pladser - nu er chancen der igen for at opleve sejlads som i "de gode gamle dage" fra i dag og frem til den 29. juli.

Museumsskibet S/S Bjørn er bygget som kombineret isbryder og bugserskib, bygget i 1908 og leveret til Randers Havnevæsen, hvor hun holdt Randers Fjord isfri indtil 1981.

S/S Bjørn er det største kulfyrede dampskib, der er tilbage i Danmark.

- Bjørn repræsenterer en ca. 100 årig epoke i danskskibsfarts historie, nemlig tiden mellem sejlskibene og de moderne motorskibe fortæller Jon Løvenstein, ny formand for Bjørnebanden, der er foreningen bag skibet.

- Vi kan give vore gæster en helt særlig oplevelse. Ikke bare en rundvisning, men også en rigtig sejltur hvor du med vindens susen om ørerne kan opleve, hvordan det var at sejle med et ægte kulfyret dampskib for mere end hundrede år siden."

Når det overhovedet kan lade sig gøre, skyldes de,t at en gruppe folk, for de flestes vedkommende med rødder i skibsværftsindustrien eller fra sejlads på de syv have, fik mulighed for at købe Bjørn, der var i hastigt forfald efter at være blevet "pensioneret". De dannede Dansk Veteranskibs Klub S/S Bjørn. Prisen blev aftalt til en krone pr. års arbejde i Randers, altså 72 kroner og betingelsen var, at S/S Bjørn skulle restaureres og den første sejlads skulle gå til Randers. Det viste sig at være et kæmpeprojekt, men efter 31 år, tusindvis af frivillige arbejdstimer og stor velvilje fra diverse fonde, fremtræder S/S Bjørn nu nøjagtig som for 108 år siden. I 2012 blev S/S Bjørn godkendt til passagersejlads af Skibsinspektionen og turen gik til Randers - godt nok med ca. 30 års forsinkelse.

En sejlads med S/S Bjørn fører passageren mere end 100 år tilbage i tiden. Når man går ned i matrosernes kahyt og salonen med kaptajnens og maskinmesterens kvarter, fornemmer man tydeligt, hvordan livet formede sig ombord dengang - alt er ført nøjagtigt tilbage til 1908. I skibets maskinrum kan man opleve den enorme dampmaskine. Det er en tregangsekspansionsmaskine. Børn, der prøver at styre skibet eller assistere fyrbøderne, får udstedt et certifikat som bevis på indsatsen. Der vil også være mulighed for at blive flot "tatoveret."

Der vil være daglige afgange kl. 1300 og kl. 1500. Bjørn må medtage 36 passagerer på hver afgang og billetter kan bestilles på Visitnordsjælland.dk eller på telefon 2856 0833, eller ved landgangen. Turen koster kr. 200,- pr. voksen og kr. 50,- pr. barn. En familiebillet (2 voksne og 2 børn) koster kr. 400,- Ud over selve sejlturen er der rundvisning på skibet. Der kan købes øl, vand, vin og kaffe ombord.

Der vil også være mulighed for at arrangere specielle sejladser for foreninger eller grupper, eller for eksempel solnedgangssejlads, hvis vejret arter sig godt.