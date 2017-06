Intet forurenet vand efter giftigt graveri

- Det er naturligvis glædeligt, at der ikke er sket en påvirkning af fjorden i forbindelse med gennembrydningen af volden. Samtidig underbygger det vores faglige vurdering i første omgang om, at der var en meget lille sandsynlighed for, at gravearbejdet havde medført forurening af fjorden. Med målingerne har vi fået syn for sagen, og kan nu komme videre i arbejdet med at sikre, at DeNovas arbejde i området overholder alle gældende regler, siger Steen Hasselriis.