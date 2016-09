Skraldebilerne i Halsnæs Kommune holder pt stille. Skraldemændene har nedlagt arbejdet ugen ud. Foto: Kasper D. Dønbo

Ingen tager skraldet før næste uge

Halsnæs - 15. september 2016 kl. 18:06 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Skraldemændene i Halsnæs Kommune har onsdag morgen valgt at nedlægge arbejdet, og borgerne kommer ikke til at få tømt deres skraldespande mere i denne uge. Det fortæller skraldemændenes tillidsrepræsentant, Bendt Christiansen, efter at han torsdag morgen har holdt møde med sine kolleger.

- De genoptager heller ikke arbejdet i morgen, men hvor længe arbejdsnedlæggelsen kommer til at vare, ved jeg ikke. Vi holder løbende møder og mødes igen i morgen, siger Bendt Christiansen.

- De er utilfredse med, hvordan forhandlinger er foregået. De føler, at mange ting der bliver trukket ned over hovedet på os

Arbejdsnedlæggelse er ikke et værktøj, som skraldemændene har benyttet sig af før. Hverken i Halsnæs Kommune, eller da kommunerne hed Hundested og Frederiksværk.

- Det er så vidt jeg ved første gang, at skraldemændene har lavet en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Vi har tidligere været berørt af, at andre har nedlagt arbejdet, men aldrig gjort det selv før, siger Bendt Christiansen.

Som tillidsrepræsentant har Bendt Christiansen fortalt kollegerne, at det ikke er godt, det de har gang i, og at de bør genoptage arbejdet.

- Jeg har også fortalt, at det her kan få konsekvenser for dem - i første omgang i form af en bod. Men jeg kan jo ikke bære dem ud i bilerne, siger Bendt Christiansen.

Det er forhandlinger om nye løn- og arbejdsforhold, som har fået skraldemændene til at trække håndbremsen og parkere skraldebilen.

Halsnæs Forsyning er i gang med at ændre deres systemer, så hver enkelt kunde får flere muligheder. Det betyder for eksempel, at folk kan vælge, om de vil have vintertømt skraldespanden i deres sommerhus, eller ekstratømt om sommeren. Og færre spande, der skal tømmes, betyder mindre i løn.