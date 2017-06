Drømmen om at tjene penge på at omdøbe fodboldbanen i Hundested til Bold.dk Park Hundested endte som et blålys for Hundested IK. Foto: Niels J. Larsen

Ingen sponsorkroner til Hundested

På byrådsmødet tirsdag i sidste uge besluttede et flertal, at sagen sendes til administrationen for at få udarbejdet et regelsæt på området. Og den politiske debat om emnet, der udspillede sig på mødet har nu fået bold.dk til at opgive tanken om at købe stationnavnet.