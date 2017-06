Send til din ven. X Artiklen: Ingen kanonsalut i Frederiksværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen kanonsalut i Frederiksværk

Halsnæs - 30. juni 2017 kl. 13:17 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De historiske soldater, som fredag gæster Krudtværksmuseet i Frederiksværk i anledning af »Kanonfredag«, får ikke problemer med at holde krudtet tørt i det kedelige, våde sommervejr.

De har netop slet ikke fået tilladelse til at anvende krudtet. Det har ellers været en tradition at de gamle kanoner skulle skydes af én gang i timen i forbindelse med arrangementet, men Industrimuseet Frederiks Værk har ikke opnået den nødvendige tilladelse fra Nordsjællands Politi til at fyre det løse krudt af i kanonerne.

- Vi har fået at vide at politiet skulle have haft ansøgningen tre måneder før, for at man kunne nå at behandle den. Så ansøgningen til næste år, sender jeg allerede nu, siger museumsinspektør Marie Bach.

I stedet for kanontorden må man altså nøjes med truende tordenvejr, men der er andre muligheder for at lære om krudt og kugler. De historiske soldater har slået lejr på Krudtværksområdet og marchere flere gange gennem byen. Og børnene kan deltage i skattejagt efter de kanoner, der er placeret rundt om i Frederiksværk, eller deltage i konkurrencen om at blive årets kanon-fotograf.