En chikane på bakken er fjernet, men der kommer ikke permanent fartmåler på Store Karlsmindevej. Foto: N.J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Ingen fast fartmåler i Sølager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen fast fartmåler i Sølager

Halsnæs - 17. juni 2017 kl. 04:49 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer ikke til at til stå faste fartmålere på Store Karlsmindevej mellem Sølager og Lynæs! I stedet køber Halsnæs Kommune to ekstra mobile fartmålere. Det er resultatet af tirsdagens møde i Udvalget for Miljø og Teknik, hvor man fik en usædvanlig afstemning.

Det er således - modsat den nuværende folketingssamling - svært at komme i tanke om hvornår Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har stået sammen om en sag i Halsnæs! Og tilsvarende at Enhedslistens Lisbet Møller slår fælles front med Venstre!

Sagen om fartmålerne på Store Karlsmindevej er følge af et løfte fra borgmester Steen Hasselriis til beboerne langs vejen. Beboerne har ønsket yderligere fartdæmpning til 40 km/t på strækningen, men oplevede istedet for et halvt år siden at et byrådsflertal besluttede at fjerne en chikane på bakken ned mod Sølager. Efter beboernes protester i Frederiksborg Amts Avis lovede Steen Hasselriis at der ville blive opsat faste fartmålere på strækningen.

Direktionen indstillede i stedet til udvalgsmødet, at man indkøbte to ekstra mobile fartmålere, der kan indgå i en turnusordning. Venstres medlemmer af udvalget ønskede imidlertid at følge borgmesterens indstilling om at der skulle opsættes to faste fartmålere. Det støttede Lisbet Møller (EL), men Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte imod, hvorfor forslaget faldt. Herefter besluttede udvalget at følge direktionens indstilling om køb af de mobile fartmålere.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.