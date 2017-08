Indbrudsbølge i Enghavekvarteret

På adressen på Baggersvej viser overvågning at tyvene har forsøgt at åbne et vindue kort efter kl. 01 natten til fredag, dog uden at det lykkedes at komme ind og stjæle noget. De fleste af de øvrige indbrud er konstateret i løbet af fredagen, og fælles er at der tilsyneladende er anvendt et koben til at skaffe sig adgang.