Idrætsanalysen er sjusket og metodisk dårligt arbejde mener Preben Moeslund fra Sport Halsnæs og forsker Søren Voxted fra SDU. Anbefalinger om at renoverer eksisterende idrætsanlæg, som Frederikværk Hallen der her ses i aktion, burde ikke være lavet på baggrund af rapporten, mener de. Foto: Kenn Thomsen

Idrætsanalyse får kritik: Sjusk!

Den idrætsanalyse som i 2015 og 2016 kom til verden i samarbejde mellem Halsnæs Kommune og Idrættens Analyseinstitut er urigtig og fuld af fejl. Det mener Preben Moeslund, som i flere måneder har nærstuderet analysen og i weekenden offentliggjorde et notat af sit arbejde, som rejser stærk kritik af talgrundlag og metode bag analyserapportens konklusioner om behov for haller og idrætscentre.

Kritikken vil nogen kalde forventelig, da Preben Moeslund som formand for Sport Halsnæs længe har ligget i strid med Halsnæs Kommune om byggeriet af en stor arena i Halsnæs. At han gerne ser en idrætsanalyse, som anbefaler større og nye idrætsanlæg kan derfor ikke overraske.

Men kritiknotatets konklusioner omkring idrætsanalysen bakkes op af Søren Voxted, lektor på Institut for Marketing & Management på Syddansk Universitet, som har haft både notat og idrætsanalyse til vurdering. Han slår fast, at han ikke er helt uvildig, da han kender og har arbejdet med Preben Moeslund. Alligevel giver han gerne sin faglige vurdering i sagen.

- Jeg synes, at Preben ser lidt for mange spøgelser og tillægger undersøgelsen intentioner, som jeg ikke umiddelbart kan se. Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at der er en række punkter, hvor man med rette kan kritisere rapporten. Jeg vil hverken kalde det snyd eller korruption, men sjusk, og det er kommunens interesse, som i det her tilfælde er blevet tilgodeset, siger Søren Voxted til Frederiksborg Amts Avis og kalder rapporten »metodisk uholdbar« og ude af stand til at »danne grundlag for konklusioner på området«.