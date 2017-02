Send til din ven. X Artiklen: IT-firmaer vil have flere piger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

IT-firmaer vil have flere piger

Halsnæs - 21. februar 2017 kl. 04:23 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere piger skal gøres interesserede i den mandsdominerede IT-branche, og det involverer den kommende efterskole for iværksætteri New Nordic Youth, der åbner til sommer i Halsnæs, sig nu i. Skolen har indgået en aftale med partnere i erhvervslivet, hvor en del af beløbet er øremærket til at tilbyde piger reduceret pris på efterskole-opholdet.

- Vi kommer til at mangle 19.000 IT-specialister og et hav af unge, der kan tænke teknologi og forretning sammen, siger direktør i interesseorganisationen for IT-virksomheder ITB, Mette Lundberg om fremtidsudsigterne for branchen, som derfor har brug for at få pigerne indenfor.

Efterskoleophold på New Nordic Youth er tænkt som en indgangsvinkel til iværksætteri særligt indenfor IT, og man vil gerne øge antallet af piger, som blandt nuværende tilmeldte ligger på 20 procent.

- Vi mener at pigerne skal med i kampen og være med til at forme fremtidens arbejdsmarked, siger Jane Holstein fra New Nordic Youth, der får til huse på det tidligere konferencecenter Toruplund.

New Nordic Youth er i dialog med Ministeriet for Ligestilling om kampagnen for flere IT-piger, som bliver budt velkommen fra flere sider.

- De sidste 30 år har IT været mændenes legeplads, og det bærer undervisningen præg af lige fra folkeskolen til uddannelserne på IT-universitetet, siger Eva Fog, der er stifter og forkvinde for DigiPippi, der underviser piger i teknik, IT og digitale platforme.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.