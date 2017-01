Den lange mørke gang på Magleblikskolen skal forvandles til motions- og læringssti. Arbejdet er endnu ikke gjort færdig.

IF Group har udført arbejde for Halsnæs kommune

Halsnæs - 14. januar 2017 kl. 04:57 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nordjyske nedrivningsfirma IF Group, der er kommet under anklage for grov lønfusk, har også udført arbejde for Halsnæs Kommune.

Det oplyser direktør i kommunen Kim Jørgensen til byrådet i Halsnæs efter at DR TV søndag aften fremlagde historien om at en række rumænske arbejdere og fagforeningen 3F anklager firma for at have givet arbejderne løn for langt færre timer, end de har arbejdet. I følge DR kan det blive en af Danmarks største sager om underbetaling.

Halsnæs Kommune har benyttet IF Group i forbindelse med skole+ projektet på Arresø Skole Magleblik, hvor en 2.000 kvadratmeter stor fordelingsgang forvandles til en motions og læringsti. Et projekt der i øvrigt er blevet forsinket og udskudt flere gange af helt andre årsager og stadig ikke er færdigt til stor ærgrelse for skolen.

Efter tv-indslaget i weekenden valgte Kim Jørgensen proaktivt at informere byrådet om det konkrete samarbejde man har haft med IF Group.

- Vil de tilsyn vi har gennemført, har der ikke været konstateret noget, der har fået os ekstra op på dupperne i forhold til de sociale klausuler, som vi opererer med, siger Kim Jørgensen.

