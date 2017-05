Petanque er en meget brugt aktivitet hele året udenfor Paraplyen i Frederiksværk. I Hundested vil man også meget gerne have udendørs faciliteter i forbindelse med aktivitetshuset. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Hundested-seniorer vil være aktive

Halsnæs - 21. maj 2017 kl. 11:31 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 80 borgere mødte op til infomøde onsdag om et kommende aktivitetshus for seniorer i Hundested, der er tænkt som en filial af Paraplyen i Frederiksværk og på et tidspunkt har fået kælenavnet/arbejdstitlen Parasollen.

Aktivitetshuset skal indrettes i en del af det tidligere rådhus, der nu udgør Halsnæs Medborgerhus mede bibliotek m.v. Men allerede på mødet blev der talt om, at der ikke var plads nok her. Seniorerne i Hundested ønsker at være fysisk aktive udover de muligheder der vil blive i det motionsrum, man påtænker at indrette.

- Der var masser af gode spørgsmål og idéer på mødet med engagement og en dejlig stemning. Og der blev bl.a. talt om at der var brug for plads til fysisk udfoldelse, siger formand for Udvalget for Sundhed og Kultur Annette Westh (S), der deltog på mødet sammen med formanden for Udvalget for Ældre og Handicappede Ole S. Nielsen (DF).

Fra salen blev der direkte spurgt til muligheden for at benytte hallen på Storebjerg-skolen nu hvor skolen lukker til sommer, når Hundested Skole samles på Lerbjerg. Men de tanker blev afvist af Ole S. Nielsen fordi kommunen ønsker at sælge skolen til ejerlejligheder.

