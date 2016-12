Se billedserie Bølgerne var så småt begyndt at røre på sig i Hundested havn 2. juledag ved middagstid. Foto: Niels J. Larsen

Hundested og Lynæs håber det bedste

Halsnæs - 26. december 2016 kl. 12:50 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havnefogederne Søren Brink, Hundested, og Morten Frederiksen, Lynæs, har været rundt sammen med personale for på bedst mulige vis at sikre havnene mod den storm og efterfølgende højvande, der ventes i nat og de tidlige morgentimer.

- Vi har tjekket at alle både ligger fornuftigt og har et lager af sandsække klar til at lægge foran porte på havnebygninger. Vejrudsigten siger at vinden i nat går over i nordvest, og havnen er bygget op til at være sikret fra den side, så vi er ret fortrøstningsfulde, siger Søren Brink under sin inspektion på Hundested havn.

Også i Lynæs var man igang hele formiddagen for at tjekke både og løsøre, selv om det er bådejernes eget ansvar at fortøjningerne er i orden. Bl.a. ligger også Kulhuse-færgen Columbus i vinterhi i Lynæs havn.

- Du kan tro den er tøjret godt, forsikrer havnefoged Morten Frederiksen, der håber at vandstanden i havnen bliver på maksimalt halvanden meter over det normale.

- Prognosen siger at vi bliver ramt ved 5-6-tiden i morgen tidligt og at vinden vil kulminere ved halvto-tiden i nat. Vi kan håbe det løber hurtigt over. Der er en fordel nu i forhold til Bodil at det der havde blæst halvandet døgn i forvejen, og da sagde man at der ville gå 50 år før det skete igen, så vi håber på det bedste, siger Morten Frederiksen.