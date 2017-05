Havnefoged Søren Brink afviser at Hundested havn er skurken i sagen om det arktiske center, som nu ser ud til at være lagt på is. Foto: Allan Nørregaard

Hundested havn: Vi er ikke skurken

Der er ikke plads til både boligbyggeri og et arktisk Knud Rasmussen-center ved Nordmolen på Hundested Havn. Det mener havnen, som ejer området og har valgt at prioritere sit eget byggeprojekt. Bestyrelsen for Hundested Havn I/S mener således ikke at der er plads til et arktisk center på 3000 kvm. i Nordhavnen, hvor man ønsker at opføre boliger med butikker, caféer eller lignende i stueetagen.