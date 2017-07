Hul i vold lukkes ikke foreløbig

»Forvaltningen er klar over, at tre prøver ikke er tilstrækkeligt grundlag for at vurdere den generelle udsivning fra slaggemolen og kystvolden. Prøverne er udtaget som stikprøver for at få et øjebliksbillede af, om der er tale om et forureningsmæssigt problem,« hedder det i redegørelsen til politikerne, hvor det også fremgår at prøverne er taget primært for at berolige borgerne.