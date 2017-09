Hotelbyggeri sat i gang i Lynæs

Efter mange måneders tilløb afholdt Lynæs Qajaq og Sejlklubben Lynæs i slutningen af august hver deres ekstraordinære generalforsamling. Resultat blev, at de to klubber hopper i samme båd og gør to klubber til én.

- Sammenlægningen vil medføre, at den samlede klub får flere kompetencer, hvilket vil give et bredere grundlag for en styrket klub, siger Jørgen Bøe, formand i den nu tidligere kajakklub.

- Jeg er rigtig glad for, at klubben får dels en god og attraktiv aktivitet mere på programmet, men også at vi bliver flere om at tage os af de mange opgaver en klub skal kunne, og som kræver ganske meget arbejde til f.eks. planlægning, administration og afvikling af aktiviteter. Det er der ikke nogen grund til, at to naboklubber begge skal slås med. Vi glæder os til at modtage kajakklubbens 45 medlemmer, siger Hans-Kurt Andersen, formand i Sejlklubben Lynæs