Holder møde om skimmelsvamp

De nye prøver viser, at der ikke er grund til at være bekymret over at færdes på Enghaveskolen, lyder meldingen før mødet fra kommunen. I januar i år blev Enghavehallen lukket efter at der var konstateret skimmelsvamp i hallen, primært i krybekælderen under halgulvet. I juni offentliggjorde Halsnæs Kommune så, at der var blevet fundet vækst af skimmelsvamp i kælderen andre steder under Enghaveskolen.