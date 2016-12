Højere vandstand truer fjordbyer

DMI har udsendt et varsel om forhøjet vandstand i blandt andet Frederiksværk og Hundested. Prognosen lige nu lyder på cirka 150 cm over daglig vandstand.

Halsnæs Kommune har derfor i samarbejde med Beredskabet valgt at aktivere beredskabsplanen. Det er vurderingen, at det først og fremmest er Frederiksværk midtby, som er udsat, herunder Frederiksværk Gymnasium & HF og Frederiksværk Camping & Vandrehjem og husene i Strandgade. Det skriver Halsnæs Kommune på sine hjemmeside,

Indtil videre er det besluttet at kanalen forsøges lukket ved Havnevej i Frederiksværk med en prop. Det sker den 26. december. Samtidig lukkes for kanalen, for at der ikke ledes vand fra Arresø ind i kanalen. Et par tusinde sandsække klargøres til eventuel brug og eksisterende diger kontrolleres.