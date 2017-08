Marinehjemmeværnet fra Hundested deltog i en stor øvelse nær Kaliningrad - blandt andet ved at udlægge oliespærring. Foto: Marinehjemmeværnet

Hjemmeværn til undsætning i Rusland

Halsnæs - 14. august 2017 kl. 09:25

Af Kasper Daugbjerg Dønbo

En boreplatform i Østersøen brød i brand, og marinehjemmeværnet fra Hundested stak derfor kursen mod Rusland. Scenariet var opstillet, så Østersø-landene kan træne en fælles indsats, hvis olieudslip eller andre katastrofer truer havmiljøet.

For at sikre, at beredskabet virker, som det skal, afholdes hvert år en øvelse, og i år var det i Kaliningrad i Rusland. Fra Danmark deltog flere enheder bl.a. hjemmeværnsfartøjet Askø fra Hundested. Så tolv besætningsmedlemmer fra Hundested havde taget fri fra arbejde for at sejle til Kaliningrad.

Der indgik finske, svenske, polske, russiske og danske skibe i den storstilede øvelse. Der var brand i en boreplatform, nogle arbejdere fra platformen var sprunget i vandet for ikke at blive brændt ihjel, andre var i fare på platformen og der strømmede olie ud.

Under øvelsen var virkelig mange ting at tage vare på, og katastrofens omfang oversteg, hvad russerne selv kunne klare.

- Det er en udfordring - der er sprogproblemer og forskellige kulturer, og der er stadig meget at gøre for at få det hele til at spille sammen. Men det lykkedes at redde de nødstedte, få slukket branden og få begrænset olieforureningen, siger fartøjsføreren fra Askø Sten Lønborg Hansen og understreger, at Østersøen har et sårbart havmiljø. Hvis en olieplatform først bryder i brand, og der slipper enorme mængder olie ud, kan det gå rigtig galt. Det er derfor vigtigt at udbygge samarbejdet..

Askøs opgave var at udlægge flydespærringer for at begrænse olieforureningen.

- Det har vi ingen problemer med. Det er hårdt fysisk arbejde, men vi har det grej, der skal til, og vi har den nødvendig træning, siger bådsmand René Hjort, som ledede udlægningen.