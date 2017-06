Projektet med boligkarreer, højhus og promenade er nu sat på pause. Illustration: Hoslcher Nordberg

Havn sætter Nordmolen i bero

Halsnæs - 01. juni 2017 kl. 14:18 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først smeltede Halsnæs Kommunes planer om et arktisk center på havnen i Hundested, og nu sætter havnen sine planer om et Nordmole-projekt med etagebyggeri og promenade på pause. Det sker efter et møde onsdag eftermiddag mellem borgmester Steen Hasselriis(V), kommunaldirektør Anders Mørk Hansen og bestyrelsen for Hundested Havn I/S.

- Det er en rigtig trist dag for havnen. Vi tilbagekalder nu det udviklingsprojekt på Nordmolen, som vi havde sendt til behandling i udvalget. Så må vi efterrationalisere på, at en liberal borgmester ikke ønsker udvikling, øget omsætning, nye jobs og tiltrækning af borgere, som projektet kunne medføre, siger Søren Brink, Havnedirektør i Hundested Havn.

På det én time lange møde, som borgmesteren havde ønsket, blev det gjort klart for havnen, at deres projekt ikke har gang på jord.

- Jeg har orienteret havnens bestyrelse om den politiske situation, hvor jeg ikke ser det som muligt, at der kan findes politisk flertal for et projekt, som ligger så meget over kommuneplanen, siger Steen Hasselriis.

Havnedirektøren bekræfter, at mødet ikke bar præg af forhandligner om hverken ARCTIC eller Nordmole-projektet.

- Borgmesteren gjorde det klart, at der ikke ville være politisk flertal for det, som vi fremsætter. Der er ingen grund til at bruge kræfter på noget, som ikke har politisk gang på jord, så nu er projektet sat på pause, og så må vi se, hvad den politiske dagsorden fremover bliver, siger Søren Brink.

