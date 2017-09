Børge Larsen og Hundested Havn kan i år notere, at der er kommet et overskud på 3,6 mio. kroner i nettet. Foto: Allan Nørregaard

Havn med millioner i nettet

Halsnæs - 13. september 2017 kl. 11:35 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når hver en fisk og lystbåd er gjort op, kan bestyrelsen i Hundested Havn I/S konstatere, at havnen kommer ud af 2016 med 3,6 mio. kroner i overskud. Det fortalte bestyrelsesformand Børge Larsen på havnens generalforsamling fredag aften.

Årets resultat er en smule bedre end budgetteret, og kommer blandt andet efter små stigninger i indtægterne fra skibs- og vareafgifter, gods, lejeindtægter og fiskeri. Med til historien hører dog også, at færre personbiler og passagerer er taget med Hundested - Rørvig Færgeoverfart. Henover sommeren 2016 overnattede 5.247 både og autocampere i og på havnen.

- Der er en generel tilbagegang i danske lystbådehavne, og den har også ramt Hundested. Vi vil forsøge at tilbyde en anderledes havn, med nye oplevelser, så vi fortsat er en attraktiv havn at besøge, sagde bestyrelsesformanden og slog fast, at »havnen fastholder alligevel et højt besøgstal af gæstesejlere og det er vi glade for, sagde Børge Larsen

Bestyrelsesformanden benyttede også sin taletid til at snakke om trafikale løsninger, og de store projekter, Arktisk Center og Nordmolen, som nu er sat på standby. Og så fremhævede han den oplandsanalyse, som Syddansk Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning for Danske Havne har fået fortaget. Den viser sammenhængen mellem de aktiviteter, som havnen i 2016 har haft over kajen, gods, fisk, passagerer og hvor mange jobs, værdi og skattekroner det har skabt.

Konklusionen er, at Hundested Havn udgør en markant betydning for den regionale og lokale økonomi og beskæftigelse.

- Vi, os i salen her, ved det godt, men jeg tror der er mange, som ikke er klar over, hvilken betydning Hundested Havn har for lokalsamfundet. Med oplandsanalysen bliver det enormt tydeligt, hvor mange arbejdspladser havnen skaber i kommunen, og hvilken værdi, Hundested Havn skaber i samfundet, sagde Børge Larsen om analysen, som viser, at havnen er med til at skabe 683 arbejdspladser og værdi for 332 mio. kroner.