Havfrue, hejre og hættemåge hitter med klassisk koncert

900 skolebørn fra Halsnæs Kommunes 0.-6.klasser er fredag inviteret i Gjethuset af organisationen Barndrømmen for at opleve klassisk musik. En genre, som for størstedelen af børnene formentlig er en sjælden gæst på mobilens playliste. Indtil nu. For pianist Rikke Sandberg, koncertmester i DR Symfoniorkestret, Johannes Søe Hansen, solocellist Henrik Dam Thomsen og børnebogsforfatter og illustrator Carl Quist- Møller tryllebinder i den 50 minutter lange koncert de mange elever.

- Vi vil gerne bruge den klassiske musik som en kulturel løftestang. Det er ikke alle børn, der har mulighed for at blive kulturelt inspireret, men alle har brug for åndelig føde. Vi ved, at det virker - at det gavner børnenes trivsel, sociale liv og faglige udvikling, siger arrangør Dorthe Foged, som har grundlagt Barndrømmen.