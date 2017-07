Har fundet ny socialchef

Den nye leder tiltræder i Halsnæs Kommune til august. Jakob Jensen kommer fra en stilling som chefkonsulent i Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed KLK. Her har han beskæftiget sig indgående med det sociale område og har løst opgaver for en lang række kommuner inden for blandt andet samarbejde på tværs i organisationen, kvalitet i sagsbehandlingen og effektstyring.

- Jakob Jensen kommer med stor indsigt i de forhold, der er vigtige for, at den sociale indsats kan løses med høj kvalitet og effektivitet. Samtidig har han gennem sit arbejde som projektleder konkrete erfaringer med, hvordan resurserne kan udnyttes, så de skaber maksimal værdi for såvel borgere som ansatte. Jeg glæder mig derfor meget til at kunne byde Jakob Jensen velkommen som ny chef for Social Service og Familier i Halsnæs Kommune, siger direktør Lisbeth Rindom i en pressemeddelelse.