Halsnæs tordner frem på roligt jobmarked

- Afdelingen i Frederiksværk er gået fra cirka 50 mand til omkring 80. Det er en stor stigning, men vi har også et godt bagland at rekruttere fra, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

- Historisk set har Halsnæs altid haft mange ufaglærte arbejdere. Derfor er det et godt sted at ligge for vores type virksomheder, og det prøver vi i F5 at få andre virksomheders øjne op for.