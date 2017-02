Medarbejderne på rådhuset kan måske få andre arbejdstider fremover. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs ser på fleksibel arbejdstid

Halsnæs - 07. februar 2017 kl. 05:53 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Også i Halsnæs Kommune vil man nu undersøge mulighederne for, at kommunens ansatte kan få fleksibel arbejdstid. Det sker efter at Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune i sidste uge vedtog et forslag om samme.

- Vi skylder at få det undersøgt, så jeg har bedt administrationen kigge på det. Der er god ræson i at se om det er muligt at gøre det, hvis vi får medarbejdere, der har det bedre, uden at det koster ekstra, siger borgmester Steen Hasselriis (V).

I følge borgmesteren er der allerede i dag mange kommunalt ansatte, som ikke er på fuld tid, og mange som arbejder mere end 37 timer om ugen. Fleksibel arbejdstid vil give medarbejdere mulighed for at arbejde mere eller mindre i perioder og på andre tider end i dag.

Idéen kommer fra Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Ninna Thomsen (SF). Et pilotprojekt blandt en gruppe medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ifølge Berlingske Tidende vist, at fleksibel arbejdstid giver bedre arbejdsmiljø, øget tilfredshed og større arbejdsglæde.

Efter erfaringerne fra København barsler SF i Nordsjælland ifølge avisen med et tilsvarende forslag i en række nordsjællandske, men nu kommer Steen Hasselriis altså SF i forkøbet i Halsnæs.

- Det vil give et løft, men der er også mange begrænsninger i det. Vi vælger at se på hvilke muligheder der er for at gøre det, samtidig med at vi skal holde budgettet, siger Steen Hasselriis.

