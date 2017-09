Halsnæs må hæve skatten

Arkivfoto Foto: Nathalie Søndergaard

Halsnæs - 15. september 2017 kl. 13:40 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halsnæs Kommune har fået grønt lys fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at genindføre dækningsafgiften for erhvervslivet med de maksimale 10 promille, svarende til en øget skatteindtægt for kommunen på 9,4 mio. kr.

Ministeriet meddelte fredag at fire kommuner har fået tilladelse til skatteforhøjelser for i alt 200 mio. kr. Udover Halsnæs er det Odense, Holbæk og Slagelse. For Halsnæs handler det altså om dækningsafgiften for erhvervsgrunde, som flertallet af Venstre og Dansk Folkeparti fik afskaffet helt efter seneste kommunalvalg.

Nyheden kommer bag på gruppeformand for Socialdemokratiet Steffen Jensen, der tidligere på ugen nærmest afskrev muligheden for at få ekstra skatteindtægter, og det kommer til at få stor indflydelse på de budgetforhandlinger, der venter de kommende uger.

- Det er overraskende, og det giver os nogle indtægtsmuligheder vi kan lægge ind i forhandlingerne, som både kan blive nemmere og mere komplicerede af det, siger Steffen Jensen.

Det »ny« flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet vedtog før sommerferien at søge om at genindføre dækningsafgiften.

- Det er en god måde at skabe likviditet, når vi står overfor store investeringer, særligt med en ny skole, siger Steffen Jensen, der dog understreger at Socialdemokratiet ikke ønsker at sætte afgiften til de maksimale 10 promille.

