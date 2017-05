Foto: Allan Nørregaard

Halsnæs har hele spektret

Halsnæs - 23. maj 2017 kl. 12:08 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vægter erhvervslivet, fordi en kommune uden erhvervsliv bliver kedelig.

Sådan siger borgmester i Halsnæs Steen Hasselriis (V) i et interview til erhvervtillægget Kender du Halsnæs, der er udsendt med Frederiksborg Amts Avis tirsdag. Han fremhæver samtidig at det er en livskvalitet at have sin arbejdsplads tæt på hjemmet.

- Det betyder meget, at vi ikke bare bliver en bosætnings-soveby/kommune. Erhverv er mange ting, det spænder fra landbrug over sværindustri til turisme. Vi har hele spektret her, siger borgmesteren og fortsætter:

- Vi skal gøre opmærksom på vores styrker, og min ambition er, at vi fortsat kan have en stigning i antallet af lokale arbejdspladser. Vi ser også gerne, at den type af arbejdspladser, vi har, bliver blandet godt, således at vi har arbejdspladser til folk, som ikke har en lang uddannelse og til folk, som har en lang uddannelse.

I forhold til hvad Halsnæs særligt kan tilbyde i forhold til »konkurrenterne« i nabokommunerne, fremhæver Steen Hasselriis:

- Vi prøver at have en meget kort sagsbehandlingstid for virksomhederne via en meget koordineret indsats. Internt på chefniveau er vi organiseret på tværs, der bliver talt sammen, så man ikke bliver kastebold i systemet. Og så synes jeg også, vi har et stærkt Jobcenter, både når vi måler på tilfredshed og hvad vi opnår med at få folk i arbejde.

